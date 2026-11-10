FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Informa-Anlage unter der Lupe

10.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Informa eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Informa-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Informa-Anteile bei 5,38 GBP. Bei einem 10.000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1.859,037 Informa-Aktien. Die gehaltenen Informa-Anteile wären am 09.11.2026 15.987,72 GBP wert, da der Schlussstand 8,60 GBP betrug. Mit einer Performance von +59,88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Informa belief sich zuletzt auf 11,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net