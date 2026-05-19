FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Informa-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Die Informa-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,47 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 GBP in die Informa-Aktie investierten, hätten nun 1.829,555 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (8,19 GBP), wäre das Investment nun 14.991,37 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +49,91 Prozent.
Zuletzt verbuchte Informa einen Börsenwert von 10,33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Informa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Informa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent