DAX25.244 -0,6%Est506.094 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 +0,2%Nas26.344 +0,2%Bitcoin65.889 -0,8%Euro1,1641 ±0,0%Öl99,31 +3,1%Gold4.528 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX von Gewinnmitnahmen belastet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Nordex erhält Megaauftrag -- Merck, SK hynix, Samsung, D-Wave im Fokus
Top News
Airbus-Aktie in Rot: Engpässe verzögern Qantas-Pläne für Nonstop-Flüge nach London Airbus-Aktie in Rot: Engpässe verzögern Qantas-Pläne für Nonstop-Flüge nach London
US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX von Gewinnmitnahmen belastet US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX von Gewinnmitnahmen belastet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Profitable Informa-Anlage?

FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 5 Jahren eingefahren

26.05.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Informa-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Informa PLC
9,60 EUR 0,05 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Informa-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,47 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 GBP in die Informa-Aktie investierten, hätten nun 1.829,555 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (8,19 GBP), wäre das Investment nun 14.991,37 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +49,91 Prozent.

Zuletzt verbuchte Informa einen Börsenwert von 10,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Informa PLC

DatumMeistgelesen