FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Informa-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Informa-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Informa-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,26 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Informa-Aktie investiert hat, hat nun 13,774 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 8,62 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,71 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +18,71 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Informa belief sich zuletzt auf 10,74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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