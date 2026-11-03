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FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Informa-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Informa-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Informa PLC
10.10 EUR 0.25 EUR 2.54 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Informa-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,19 GBP. Wer vor 3 Jahren 1.000 GBP in die Informa-Aktie investiert hat, hat nun 139,159 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 1.179,24 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,47 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,92 Prozent gesteigert.

Informa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,23 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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