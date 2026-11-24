Rentable Informa-Investition?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Informa-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Informa -Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9,16 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, hätte er nun 109,194 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (8,37 GBP), wäre das Investment nun 913,74 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 8,63 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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