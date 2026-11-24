FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Informa-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Informa-Aktie Anlegern gebracht.
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Informa-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9,16 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, hätte er nun 109,194 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (8,37 GBP), wäre das Investment nun 913,74 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 8,63 Prozent.
Am Markt war Informa jüngst 11,17 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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