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FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterContinental Hotels Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren InterContinental Hotels Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
InterContinental Hotels Group plc
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der InterContinental Hotels Group-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 78,66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,271 InterContinental Hotels Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 212,63 USD, da sich der Wert eines InterContinental Hotels Group-Anteils am 30.10.2026 auf 167,25 USD belief. Mit einer Performance von +112,63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für InterContinental Hotels Group eine Börsenbewertung in Höhe von 24,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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