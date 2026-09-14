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Lukratives InterContinental Hotels Group-Investment?

FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterContinental Hotels Group von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die InterContinental Hotels Group-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
InterContinental Hotels Group plc
132.65 EUR -0.45 EUR -0.34 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem InterContinental Hotels Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das InterContinental Hotels Group-Papier an diesem Tag bei 61,92 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hat, hat nun 161,498 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 153,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24.789,87 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 147,90 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für InterContinental Hotels Group eine Börsenbewertung in Höhe von 22,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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