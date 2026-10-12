FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Performance unter der Lupe

12.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Intermediate Capital Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Intermediate Capital Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13,91 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,192 Intermediate Capital Group-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 130,03 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,08 GBP belief. Damit wäre die Investition um 30,03 Prozent gestiegen.

Alle Intermediate Capital Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net