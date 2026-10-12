DAX 25.229 +0,6%ESt50 6.204 +0,5%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,20 +1,8%Nas 27.366 +0,6%Bitcoin 74.522 -0,2%Euro 1,1188 -0,0%Öl 105,6 +0,8%Gold 4.170 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance unter der Lupe

FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Intermediate Capital Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intermediate Capital Group PLC
21.20 EUR -0.40 EUR -1.85 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das Intermediate Capital Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13,91 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,192 Intermediate Capital Group-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 130,03 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,08 GBP belief. Damit wäre die Investition um 30,03 Prozent gestiegen.

Alle Intermediate Capital Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Intermediate Capital Group Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netFTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.netFreitagshandel in London: FTSE 100 legt schlussendlich zu
finanzen.netFTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intermediate Capital Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Werbung - Intermediate Capital Group-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netFTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intermediate Capital Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.netFTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intermediate Capital Group-Investment von vor 5 Jahren verloren
Werbung

Intermediate Capital Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intermediate Capital Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.