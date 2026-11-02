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FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Intermediate Capital Group-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intermediate Capital Group PLC
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Intermediate Capital Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 19,31 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,179 Intermediate Capital Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (18,55 GBP), wäre das Investment nun 96,06 GBP wert. Mit einer Performance von -3,94 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Intermediate Capital Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,03 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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