FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intermediate Capital Group von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Intermediate Capital Group-Investment gewesen.
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Am 23.11.2016 wurde die Intermediate Capital Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Intermediate Capital Group-Papier an diesem Tag 6,94 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 14,409 Intermediate Capital Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 253,31 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,58 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +153,31 Prozent.
Der Intermediate Capital Group-Wert an der Börse wurde auf 4,76 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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