Rentable Intermediate Capital Group-Investition?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Intermediate Capital Group-Investment gewesen.

Am 23.11.2016 wurde die Intermediate Capital Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Intermediate Capital Group-Papier an diesem Tag 6,94 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 14,409 Intermediate Capital Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 253,31 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,58 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +153,31 Prozent.

Der Intermediate Capital Group-Wert an der Börse wurde auf 4,76 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net