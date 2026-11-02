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Rentables International Consolidated Airlines-Investment?

FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in International Consolidated Airlines-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
International Consolidated Airlines S.A.
4.82 EUR -0.04 EUR -0.86 %
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades International Consolidated Airlines-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,48 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investierten, hätten nun 67,705 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,03 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 272,58 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 172,58 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für International Consolidated Airlines eine Börsenbewertung in Höhe von 17,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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14.10.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
28.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
24.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
21.08.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets

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