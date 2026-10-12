FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen International Consolidated Airlines-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurde die International Consolidated Airlines-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,81 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert, befänden sich nun 55,300 International Consolidated Airlines-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des International Consolidated Airlines-Papiers auf 4,16 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 229,99 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 129,99 Prozent zugenommen.
International Consolidated Airlines wurde am Markt mit 18,16 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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