FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in International Consolidated Airlines-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Die International Consolidated Airlines-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,69 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in das International Consolidated Airlines-Papier investiert hätte, befänden sich nun 371,780 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.542,15 GBP, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Anteils am 16.10.2026 auf 4,15 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54,21 Prozent angewachsen.
International Consolidated Airlines wurde am Markt mit 18,06 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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