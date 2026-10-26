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Hochrechnung

FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen International Consolidated Airlines-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
International Consolidated Airlines S.A.
4.67 EUR -0.15 EUR -3.11 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der International Consolidated Airlines-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 4,10 GBP. Hätte ein Anleger 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert, befänden sich nun 2.439,024 International Consolidated Airlines-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 3,95 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.626,83 GBP wert. Mit einer Performance von -3,73 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der International Consolidated Airlines-Wert an der Börse wurde auf 17,20 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle International Consolidated Airlines Aktie News

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Datum Rating Analyst
14.10.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
28.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
24.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
21.08.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets

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