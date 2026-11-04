DAX 26.180 +1,2%ESt50 6.234 +1,5%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,35 -1,0%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.595 +0,5%Euro 1,1259 +0,6%Öl 102,0 -1,6%Gold 4.045 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lukrative Investec-Investition?

FTSE 100-Wert Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investec-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investec-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Investec PLCShs
7.25 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Investec-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,97 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das Investec-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.363,425 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 6,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20.348,72 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 103,49 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Investec eine Marktkapitalisierung von 5,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Investec Aktie News

Werbung

Investec Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Investec nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.