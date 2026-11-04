FTSE 100-Wert Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investec-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Lukrative Investec-Investition?

04.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investec-Investment verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Investec -Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,97 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das Investec-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.363,425 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 6,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20.348,72 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 103,49 Prozent angewachsen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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