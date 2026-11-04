FTSE 100-Wert Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investec-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Investec-Investment verdienen können.
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Heute vor 5 Jahren wurden Investec-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,97 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das Investec-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.363,425 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 6,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20.348,72 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 103,49 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Investec eine Marktkapitalisierung von 5,43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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