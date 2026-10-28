FTSE 100-Wert Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrativer Investec-Einstieg?

28.10.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Investec-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Investec-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Investec-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4,42 GBP. Bei einem Investec-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 226,501 Investec-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 6,13 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.388,45 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 38,84 Prozent.

Der Börsenwert von Investec belief sich jüngst auf 5,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net