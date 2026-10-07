FTSE 100-Wert Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor 5 Jahren eingebracht

Profitable Investec-Investition?

07.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investec-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Investec-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Investec-Aktie betrug an diesem Tag 2,76 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 362,034 Investec-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.237,37 GBP, da sich der Wert eines Investec-Anteils am 06.10.2026 auf 6,18 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 123,74 Prozent angewachsen.

Investec war somit zuletzt am Markt 5,39 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net