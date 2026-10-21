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FTSE 100-Wert Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Investec-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Investec PLCShs
7.10 EUR 0.10 EUR 1.43 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurden Investec-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,62 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Investec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,794 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 20.10.2026 106,23 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,97 GBP belief. Damit wäre die Investition 6,23 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Investec belief sich jüngst auf 5,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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