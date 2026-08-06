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Qualitätsausschüttung

FTSE 100-Wert Investec-Aktie: Über diese Dividende können sich Investec-Aktionäre freuen

FTSE 100-Wert Investec-Aktie: Über diese Dividende können sich Investec-Aktionäre freuen

Investec-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Investec-Dividendenausschüttung aus.

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Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Investec am 06.08.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0,39 GBP je Aktie vereinbart. Damit wurde die Investec-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,33 Prozent aufgestockt. 337,35 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 5,16 Prozent angehoben.

Investec-Auszahlungsrendite

Zum London-Schluss notierte das Investec-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 6,72 GBP. Der Investec-Titel wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Investec-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Investec-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Investec-Titels 6,71 Prozent. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 7,62 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Investec via London 167,00 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 1.465,42 Prozent mehr zugenommen als der Investec-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Investec

Für das Jahr 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,41 GBP. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 6,10 Prozent fallen.

Hauptdaten der Investec-Aktie

Die Dividenden-Aktie Investec gehört dem FTSE 100 an und ist an der Börse aktuell 6,054 Mrd. GBP wert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Investec beläuft sich aktuell auf 7,45. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Investec auf 4,755 Mrd.GBP, der Gewinn je Aktie machte 0,77 GBP aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

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