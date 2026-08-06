FTSE 100-Wert Investec-Aktie: Über diese Dividende können sich Investec-Aktionäre freuen
Investec-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Investec-Dividendenausschüttung aus.
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Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Investec am 06.08.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0,39 GBP je Aktie vereinbart. Damit wurde die Investec-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,33 Prozent aufgestockt. 337,35 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 5,16 Prozent angehoben.
Investec-Auszahlungsrendite
Zum London-Schluss notierte das Investec-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 6,72 GBP. Der Investec-Titel wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Investec-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Investec-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Investec-Titels 6,71 Prozent. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 7,62 Prozent.
Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite
Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Investec via London 167,00 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 1.465,42 Prozent mehr zugenommen als der Investec-Kurs.
Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Investec
Für das Jahr 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,41 GBP. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 6,10 Prozent fallen.
Hauptdaten der Investec-Aktie
Die Dividenden-Aktie Investec gehört dem FTSE 100 an und ist an der Börse aktuell 6,054 Mrd. GBP wert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Investec beläuft sich aktuell auf 7,45. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Investec auf 4,755 Mrd.GBP, der Gewinn je Aktie machte 0,77 GBP aus.
Redaktion finanzen.net
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