FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Land Securities Group-Investment von vor 10 Jahren verloren

Lohnendes Land Securities Group-Investment?

Vor Jahren in Land Securities Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Land Securities Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10,39 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Land Securities Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,625 Land Securities Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Land Securities Group-Aktie auf 6,51 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62,66 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 37,34 Prozent gleich.

Land Securities Group war somit zuletzt am Markt 4,83 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net