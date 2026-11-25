Lukratives Land Securities Group-Investment?

Wer vor Jahren in Land Securities Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Land Securities Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,95 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,821 Land Securities Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (6,92 GBP), wäre die Investition nun 116,32 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 16,32 Prozent.

Land Securities Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net