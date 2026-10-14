FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Land Securities Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Profitable Land Securities Group-Investition?

14.10.26 10:01 Uhr

Vor Jahren in Land Securities Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Land Securities Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Land Securities Group-Papier bei 6,98 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,327 Land Securities Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 6,19 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 88,68 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11,32 Prozent.

Land Securities Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net