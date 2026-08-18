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FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Land Securities Group von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Land Securities Group gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Land Securities Group
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Am 19.08.2021 wurde die Land Securities Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,14 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Land Securities Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 140,059 Land Securities Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (6,86 GBP), wäre das Investment nun 960,80 GBP wert. Mit einer Performance von -3,92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Land Securities Group wurde am Markt mit 5,22 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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17.07.12 Land Securities Group equal-weight Morgan Stanley
22.05.12 Land Securities Group equal-weight Morgan Stanley
07.09.09 Land Securities kaufen Die Actien-Börse
09.05.05 Land Securities: Outperform Goldman Sachs

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