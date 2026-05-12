FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lloyds Banking Group Anlegern eine Freude

Auszahlung an Aktionäre

Lloyds Banking Group-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Lloyds Banking Group-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group am 14.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,04 GBP beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 33,33 Prozent an. Somit zahlt Lloyds Banking Group insgesamt 2,00 Mrd. GBP an Aktionäre aus. Damit wurde das Niveau der Lloyds Banking Group-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 9,41 Prozent nach oben angepasst.

Lloyds Banking Group-Dividendenrendite

Via London beendete die Lloyds Banking Group-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 0,97 GBP. Am 15.05.2026 wird der Lloyds Banking Group-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Lloyds Banking Group-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die Lloyds Banking Group-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 3,72 Prozent. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 5,79 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der Lloyds Banking Group-Kurs via London 29,18 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 526,64 Prozent stärker zugenommen als der Lloyds Banking Group-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Lloyds Banking Group

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,04 GBP. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,43 Prozent hinzugewinnen.

Lloyds Banking Group-Eckdaten

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Lloyds Banking Group beträgt aktuell 55,299 Mrd. GBP. Lloyds Banking Group verfügt über ein KGV von aktuell 13,99. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Lloyds Banking Group einen Umsatz von 65,551 Mrd.GBP sowie ein EPS von 0,07 GBP.

Redaktion finanzen.net