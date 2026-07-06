FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht LondonMetric Property für Aktionäre vor

Dividenden-Entscheid

10.07.26 14:03 Uhr

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten LondonMetric Property-Anleger.

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert LondonMetric Property am 09.07.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0,12 GBP je Aktie beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. 245,30 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die LondonMetric Property-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 35,23 Prozent aufgebessert.

Entwicklung der LondonMetric Property-Dividendenrendite

Der LondonMetric Property-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 1,88 GBP in den Feierabend. Der LondonMetric Property-Anteilsschein wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem LondonMetric Property-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Die LondonMetric Property-Aktie verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 6,86 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 6,54 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Aktienkurs von LondonMetric Property via London 13,75 Prozent gestiegen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 1.129,44 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von LondonMetric Property

Für das Jahr 2029 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0,14 GBP aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Zunahme auf 6,99 Prozent bedeuten.

Grunddaten von Dividenden-Aktie LondonMetric Property

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens LondonMetric Property steht aktuell bei 4,330 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von LondonMetric Property beläuft sich aktuell auf 13,93. 2026 setzte LondonMetric Property 464,600 Mio. GBP um und erzielte ein EPS von 0,13 GBP.

Redaktion finanzen.net