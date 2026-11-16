FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Lohnender LondonMetric Property-Einstieg?

Das wäre der Verdienst eines frühen LondonMetric Property-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades LondonMetric Property-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die LondonMetric Property-Aktie an diesem Tag bei 1,44 GBP. Bei einem 10.000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6.967,913 LondonMetric Property-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13.183,29 GBP, da sich der Wert eines LondonMetric Property-Papiers am 13.11.2026 auf 1,89 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,83 Prozent gesteigert.

LondonMetric Property markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net