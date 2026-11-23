Langfristige Performance

So viel hätten Anleger mit einem frühen LondonMetric Property-Investment verlieren können.

LondonMetric Property-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die LondonMetric Property-Aktie letztlich bei 1,86 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die LondonMetric Property-Aktie investiert hätte, hätte er nun 53,821 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,95 GBP, da sich der Wert eines LondonMetric Property-Papiers am 20.11.2026 auf 1,82 GBP belief. Mit einer Performance von -2,05 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von LondonMetric Property betrug jüngst 4,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net