FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

LondonMetric Property-Investment im Blick

12.10.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in LondonMetric Property-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 12.10.2021 wurde die LondonMetric Property-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,46 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die LondonMetric Property-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 40,655 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen LondonMetric Property-Anteile wären am 09.10.2026 70,01 GBP wert, da der Schlussstand 1,72 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,99 Prozent verringert.

Der Börsenwert von LondonMetric Property belief sich zuletzt auf 4,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net