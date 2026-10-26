FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LondonMetric Property von vor einem Jahr bedeutet
Investoren, die vor Jahren in LondonMetric Property-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Das LondonMetric Property-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1,97 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die LondonMetric Property-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.078,720 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9.156,93 GBP, da sich der Wert einer LondonMetric Property-Aktie am 23.10.2026 auf 1,80 GBP belief. Die Abnahme von 10.000 GBP zu 9.156,93 GBP entspricht einer negativen Performance von 8,43 Prozent.
Zuletzt verbuchte LondonMetric Property einen Börsenwert von 4,40 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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