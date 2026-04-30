FTSE 100-Wert M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in M&G eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Am 01.05.2021 wurde die M&G-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das M&G-Papier bei 2,17 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46,092 M&G-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 139,52 GBP, da sich der Wert einer M&G-Aktie am 30.04.2026 auf 3,03 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,52 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von M&G bezifferte sich zuletzt auf 7,13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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