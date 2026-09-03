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M&G-Investmentbeispiel

FTSE 100-Wert M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die M&G-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
M&G PLC Registered Shs
4.03 EUR -0.05 EUR -1.23 %
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Heute vor 1 Jahr wurden M&G-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,61 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die M&G-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38,373 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 134,77 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,51 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,77 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von M&G belief sich zuletzt auf 8,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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