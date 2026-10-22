FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in National Grid gewesen.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der National Grid-Aktie statt. Der Schlusskurs der National Grid-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,72 GBP. Bei einem National Grid-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.146,801 National Grid-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2026 13.853,35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,08 GBP belief. Die Steigerung von 10.000 GBP zu 13.853,35 GBP entspricht einer Performance von +38,53 Prozent.
National Grid markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60,81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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