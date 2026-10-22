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National Grid-Anlage unter der Lupe

FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in National Grid gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
National Grid plc
14.37 EUR -0.03 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der National Grid-Aktie statt. Der Schlusskurs der National Grid-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,72 GBP. Bei einem National Grid-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.146,801 National Grid-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2026 13.853,35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,08 GBP belief. Die Steigerung von 10.000 GBP zu 13.853,35 GBP entspricht einer Performance von +38,53 Prozent.

National Grid markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.10.26 National Grid Sell UBS AG
12.10.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.

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