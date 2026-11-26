FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in National Grid-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem National Grid-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das National Grid-Papier an diesem Tag bei 9,12 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 GBP in die National Grid-Aktie investierten, hätten nun 109,622 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.372,47 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Papiers am 25.11.2026 auf 12,52 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,25 Prozent gesteigert.
National Grid erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 62,80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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