FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in National Grid von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in National Grid eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 1 Jahr wurde das National Grid-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die National Grid-Aktie an diesem Tag 11,77 GBP wert. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 849,618 National Grid-Anteilen. Die gehaltenen National Grid-Papiere wären am 11.11.2026 10.603,23 GBP wert, da der Schlussstand 12,48 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,03 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete National Grid eine Marktkapitalisierung von 62,71 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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