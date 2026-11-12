FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in National Grid von vor einem Jahr abgeworfen

National Grid-Investment

12.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in National Grid eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurde das National Grid -Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die National Grid-Aktie an diesem Tag 11,77 GBP wert. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 849,618 National Grid-Anteilen. Die gehaltenen National Grid-Papiere wären am 11.11.2026 10.603,23 GBP wert, da der Schlussstand 12,48 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,03 Prozent angewachsen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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