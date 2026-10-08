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National Grid-Investition im Blick

FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen National Grid-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
National Grid plc
13.52 EUR 0.06 EUR 0.48 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde das National Grid-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die National Grid-Aktie letztlich bei 9,40 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die National Grid-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,635 National Grid-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des National Grid-Papiers auf 11,50 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,30 GBP wert. Damit wäre die Investition 22,30 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von National Grid bezifferte sich zuletzt auf 57,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.10.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 National Grid Outperform Bernstein Research
15.09.26 National Grid Outperform Bernstein Research

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