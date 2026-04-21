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FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ocado Group von vor 10 Jahren verloren

22.04.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Ocado Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ocado Group PLC
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Am 22.04.2016 wurden Ocado Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ocado Group-Aktie an diesem Tag 3,20 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Ocado Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,250 Ocado Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 2,18 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,16 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 31,84 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Ocado Group belief sich zuletzt auf 1,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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