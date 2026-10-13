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Pershing Square-Investment im Blick

FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pershing Square von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Pershing Square-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pershing Square Holdings
44.80 EUR 0.10 EUR 0.22 %
Charts | News | Analysen

Am 13.10.2021 wurde die Pershing Square-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 27,80 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das Pershing Square-Papier investiert hätte, befänden sich nun 359,715 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.597,23 GBP, da sich der Wert eines Pershing Square-Anteils am 12.10.2026 auf 37,80 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35,97 Prozent.

Pershing Square erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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