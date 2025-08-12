DAX24.293 -0,1%ESt505.446 +0,2%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.473 -1,2%Euro1,1680 +0,1%Öl66,07 -0,6%Gold3.338 +0,2%
FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

19.08.25 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pershing Square-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pershing Square Holdings
49,05 EUR 0,05 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurde die Pershing Square-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,32 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,176 Pershing Square-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2025 auf 42,34 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 219,15 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 119,15 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

