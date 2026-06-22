FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pershing Square-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Pershing Square-Investition

Das wäre der Verdienst eines frühen Pershing Square-Einstiegs gewesen.

Pershing Square-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Pershing Square-Papiers betrug an diesem Tag 26,20 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 GBP in die Pershing Square-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38,168 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 38,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.454,20 GBP wert. Mit einer Performance von +45,42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Pershing Square belief sich zuletzt auf 6,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net