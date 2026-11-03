FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pershing Square von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Pershing Square eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Pershing Square-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Pershing Square-Aktie an diesem Tag bei 29,56 GBP. Bei einem 10.000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 338,295 Pershing Square-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.179,97 GBP, da sich der Wert eines Pershing Square-Papiers am 02.11.2026 auf 38,96 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 31,80 Prozent gleich.
Pershing Square wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,61 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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