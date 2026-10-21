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FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RELX-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34.50 EUR 0.10 EUR 0.29 %
Charts | News | Analysen

RELX-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 28,32 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die RELX-Aktie investiert, befänden sich nun 3,531 RELX-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 103,39 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29,28 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,39 Prozent angewachsen.

RELX markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.10.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 RELX Outperform Bernstein Research
29.09.26 RELX Buy UBS AG
14.09.26 RELX Outperform Bernstein Research
11.08.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.

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