FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RELX-Aktie Investoren gebracht.
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RELX-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 28,32 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die RELX-Aktie investiert, befänden sich nun 3,531 RELX-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 103,39 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29,28 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,39 Prozent angewachsen.
RELX markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,99 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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