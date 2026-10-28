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Langfristige Anlage

FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen RELX-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34.54 EUR -1.24 EUR -3.47 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades RELX-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der RELX-Aktie betrug an diesem Tag 22,54 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44,366 RELX-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.303,92 GBP, da sich der Wert eines RELX-Anteils am 27.10.2026 auf 29,39 GBP belief. Damit wäre die Investition 30,39 Prozent mehr wert.

RELX wurde am Markt mit 51,03 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08:16 RELX Outperform Bernstein Research
27.10.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 RELX Buy UBS AG
23.10.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 RELX Overweight Barclays Capital

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