Rentables RELX-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in RELX gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der RELX -Aktie statt. Zur Schlussglocke war das RELX-Papier an diesem Tag 23,50 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 GBP in die RELX-Aktie investiert hat, hat nun 425,461 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12.861,70 GBP, da sich der Wert eines RELX-Anteils am 24.11.2026 auf 30,23 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28,62 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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