FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in RELX gewesen.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der RELX-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das RELX-Papier an diesem Tag 23,50 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 GBP in die RELX-Aktie investiert hat, hat nun 425,461 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12.861,70 GBP, da sich der Wert eines RELX-Anteils am 24.11.2026 auf 30,23 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28,62 Prozent.
Der Marktwert von RELX betrug jüngst 50,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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