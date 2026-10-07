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Lukrativer Rentokil Initial-Einstieg?

FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rentokil Initial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Rentokil Initial gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rentokil Initial PlcShs
3.53 EUR -0.05 EUR -1.31 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Rentokil Initial-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,87 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 170,383 Rentokil Initial-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 509,45 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,99 GBP belief. Damit wäre die Investition 49,06 Prozent weniger wert.

Rentokil Initial wurde am Markt mit 7,51 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Rentokil Initial Aktie News

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Rentokil Initial Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rentokil Initial nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.03.13 Rentokil Initial verkaufen Exane-BNP Paribas SA
27.02.13 Rentokil Initial verkaufen Exane-BNP Paribas SA
28.11.12 Rentokil Initial underperform Exane-BNP Paribas SA
09.05.12 Rentokil Initial overweight Morgan Stanley
08.11.11 Rentokil Initial overweight Morgan Stanley

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