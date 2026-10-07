FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rentokil Initial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Rentokil Initial gewesen.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Rentokil Initial-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,87 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 170,383 Rentokil Initial-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 509,45 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,99 GBP belief. Damit wäre die Investition 49,06 Prozent weniger wert.
Rentokil Initial wurde am Markt mit 7,51 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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