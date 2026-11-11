FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sage von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sage-Aktien gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Sage-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sage-Papier bei 11,26 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das Sage-Papier investiert hätte, befänden sich nun 888,099 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 11,49 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.199,82 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,00 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Sage belief sich jüngst auf 10,42 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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