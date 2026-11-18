FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sage-Investment von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Sage-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Am 18.11.2023 wurden Sage-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 9,84 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 10,158 Sage-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 11,36 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,40 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,40 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Sage bezifferte sich zuletzt auf 10,66 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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