FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sage von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sage-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Die Sage-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 9,51 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.051,525 Sage-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.045,22 GBP, da sich der Wert einer Sage-Aktie am 20.10.2026 auf 11,46 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,45 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Sage zuletzt 10,26 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sage
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sage
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen