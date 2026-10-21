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Sage-Anlage im Blick

FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sage von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sage-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sage PLC
13.40 EUR 0.10 EUR 0.75 %
Charts | News | Analysen

Die Sage-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 9,51 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.051,525 Sage-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.045,22 GBP, da sich der Wert einer Sage-Aktie am 20.10.2026 auf 11,46 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,45 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Sage zuletzt 10,26 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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