DAX 25.800 -0,7%ESt50 6.135 -0,7%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,17 +1,0%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.557 +0,0%Euro 1,1188 -0,0%Öl 106,7 +1,9%Gold 3.904 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Profitable Scottish Mortgage Investment Trust-Investition?

FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: Hätte sich eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?

Vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scottish Mortgage Investment Trust Plc
14.92 -0.21 -1.39 %
Charts | News | Analysen

Am 03.11.2021 wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier an diesem Tag 15,24 GBP wert. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 656,383 Scottish Mortgage Investment Trust-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,13 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 9.931,08 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,69 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Scottish Mortgage Investment Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 15,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Scottish Mortgage Investment Trust Aktie News

DatumMeistgelesen
Finanzen.netFTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: Hätte sich eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?
Finanzen.netFTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 3 Jahren eingefahren
Finanzen.netSchwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt zum Handelsstart zurück
Werbung - Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei Finanzen invest
Finanzen.netFTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor einem Jahr verdient
Finanzen.netFTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren verdient
Werbung

Scottish Mortgage Investment Trust Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scottish Mortgage Investment Trust nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.