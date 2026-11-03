FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: Hätte sich eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?
Vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Am 03.11.2021 wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier an diesem Tag 15,24 GBP wert. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 656,383 Scottish Mortgage Investment Trust-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,13 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 9.931,08 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,69 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Scottish Mortgage Investment Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 15,56 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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