Scottish Mortgage Investment Trust-Investition

Investoren, die vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie bei 10,82 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 92,421 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.11.2026 1.353,51 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,65 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 35,35 Prozent.

Scottish Mortgage Investment Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net