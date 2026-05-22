FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren abgeworfen

Profitable Scottish Mortgage Investment Trust-Anlage?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,60 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier investiert hätte, befänden sich nun 38,462 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie auf 14,98 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 576,15 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +476,15 Prozent.

Scottish Mortgage Investment Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net